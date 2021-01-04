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Убийство Павла Шеремета. Следы могут вести в КГБ Беларуси

04.01.2021 15:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная полиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Убийство Павла Шеремета. Следы могут вести в КГБ Беларуси
Павел Шеремет. Фото wikimedia

Как сообщает пресс-служба ведомства, в декабре 2020 года «следствие Нацполиции при помощи Службы внешней разведки Украины получило определенную информацию, которая представляет интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета».

«Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления, — говорится в сообщении. — Фрагменты информации, которые есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопросы убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, отмечались вариант отравления с использованием токсических веществ, а также подрыв».

По информации пресс-службы, получено разрешение на проведение следственных действий по делу об убийстве Шеремета в одной из стран Европы.

«В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий», — подчеркивается в сообщении.

Также Нацполиция Украины сообщает, что дело в отношении исполнителей убийства Шеремета передано в суд, а по заказчикам — выделено в отдельное уголовное производство, расследование которого продолжается.

Утром 4 января брюссельское издание EUobsrver опубликовало аудиозапись, как утверждается, разговора возглавлявшего тогда КГБ Беларуси Вадима Зайцева с двумя сотрудниками спецподразделения КГБ «Альфа». Запись сделана 11 апреля 2012 года.

Собеседники обсуждают вопросы устранения бывшего начальника СИЗО № 1 Минска Олега Алкаева, бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа, полковника в отставке Владимира Бородача и бывшего руководителя управления МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина, которые на тот момент проживали в Германии, а также журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, который тогда проживал в России. В частности, обсуждается вариант гибели Шеремета в результате взрыва.

Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016 году в результате взрыва автомобиля, которым он управлял.

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош на просьбу БелаПАН прокомментировать данную публикацию EUobsrver заявил: «КГБ бред не комментирует».

 
Теги: Минск
 
 
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Нацполиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста.
 
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