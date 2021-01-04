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Таможенники нашли наркотики в международных посылках – видео
04.01.2021 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минские таможенники выявили канал поставки психотропов на территорию ЕАЭС – наркотики обнаружили в двух международных посылках. Обе следовали из Нидерландов в адрес жительницы Гомеля.
Позже 21-летняя гомельчанка и ее 20-летний земляк, который также подозревается в причастности к пересылке "веществ", были задержаны. По месту проживания одного из них нашли четыре свертка с МДМА и шесть фрагментов цветной бумаги с ЛСД.
По факту, Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело за распространение наркотических веществ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
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Гомельчанке адресовались международные отправления, в которых содержались психотропы и марихуана. Смотрите на видео кадры, снятые таможенниками.
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