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В Telegram снова масштабный сбой
Источник материала: Партизан
В работе мессенджера Telegram днем 4 января наблюдается масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
По его данным, массовый поток жалоб на сбой начал поступать в 14:45-15:00 по минскому времени. Судя по карте сбоев, на проблемы больше всего жалуются пользователи из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.
Предыдущий крупный сбой в работе Telegram произошел пару недель назад. Правда, тогда мессенджер был недоступен большинству пользователей в Европе и постсоветских странах.
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В работе мессенджера Telegram днем 4 января наблюдается масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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