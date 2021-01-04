ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Telegram снова масштабный сбой

04.01.2021 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В работе мессенджера Telegram днем 4 января наблюдается масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По его данным, массовый поток жалоб на сбой начал поступать в 14:45-15:00 по минскому времени. Судя по карте сбоев, на проблемы больше всего жалуются пользователи из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

Предыдущий крупный сбой в работе Telegram произошел пару недель назад. Правда, тогда мессенджер был недоступен большинству пользователей в Европе и постсоветских странах.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В работе мессенджера Telegram днем 4 января наблюдается масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
 
Новости дня
Новости разные
 
Таможенники нашли наркотики в международных посылках – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика