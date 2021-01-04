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В Минске прошел самый таинственный Марш мудрости

04.01.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске прошел очередной Марш мудрости. На этот раз пенсионеры так зашифровали точку сбора, что сложно было понять, где же они соберутся.

«Самые мудрые собираются в точке мудрости». «Геолокация: ТКНК ФФ», — так описывали точку сбора очередной акции солидарности в соцсетях, заодно пенсионеры упоминали метро.

Пользователи соцсетей ломали головы, разгадывая ребус, а пенсионеры в итоге «нашлись» у станции метро «Восток». 

Несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта, но вскоре люди разошлись.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел очередной Марш мудрости. На этот раз пенсионеры так зашифровали точку сбора, что сложно было понять, где же они соберутся.
 
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