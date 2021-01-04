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Стартовал отбор на "Евровидение": прошлогодние победители не поедут - у них "нет совести"
Источник материала: Партизан
Белтелерадиокомпания открывает прием заявок для участия в национальном отборе на «Евровидение-2021». БТ выступает организатором проекта как единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране.
Впервые в истории национального отбора нужно прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука. К участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы составом не более 6 человек.
Кандидатами могут стать беларуские и иностранные артисты от 16 лет. При этом у каждого претендента есть право только на одну заявку. По условиям конкурса, песня должна быть коммерчески не реализована и длиться не более трех минут. Языковые ограничения отсутствуют.
Заявки принимаются до 31 января. В каком формате пройдет финал, будет определено организаторами с учетом эпидемиологической обстановки. Победитель проекта представит нашу страну на «Евровидении-2021» в Роттердаме.
Но «Евровидение — 2020» отменили, а странам-участникам разрешили самим выбирать: поедут ли в 2021 году те же конкурсанты или новые. В сентябре в Беларуси решили выбрать новых представителей, потому что у группы VAL, как объяснило БТ, «нет совести».
Причиной стало
Также в Белтелерадиокомпании сделали упор на то, что, по мнению букмекеров, VAL заняли бы предпоследнее место.
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Белтелерадиокомпания открывает прием заявок для участия в национальном отборе на «Евровидение-2021». БТ выступает организатором проекта как единственный...
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