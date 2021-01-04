|
Биткоин рухнул после рекордного роста
Источник материала: Партизан
Сегодня, по данным биржи Coindesk, биткоин резко падал примерно до $28 тыс. До этого криптовалюта ставила рекорды роста, в том числе курс был более $34,5 тыс.
На данный момент курс — около $30 тыс.
Биткоин — первая известная всему миру криптовалюта, которая широко используется. Первый блок биткоинов сгенерирован в 2009 году. Эта электронная валюта принимается не во всех странах.
Некоторые правительства негативно относятся к биткоину. Его волатильность довольно высока. Изначально один биткоин стоил несколько десятков долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, по данным биржи Coindesk, биткоин резко падал примерно до $28 тыс. До этого криптовалюта ставила рекорды роста, в том числе курс был более $34,5 тыс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)