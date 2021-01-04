В Индии прямо на мужчину ехал поезд, но его реакция была очень странной

Источник материала: Tut.by

Странный случай произошел в Индии: там мужчина решил перебежать железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом. При этом он потерял ботинок и решил вернуться за ним несмотря на то, что состав был уже совсем рядом. Такой странный поступок мог стоить ему жизни. Инцидент сняла камера наблюдения.