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В Индии прямо на мужчину ехал поезд, но его реакция была очень странной
Источник материала: Tut.by
Странный случай произошел в Индии: там мужчина решил перебежать железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом. При этом он потерял ботинок и решил вернуться за ним несмотря на то, что состав был уже совсем рядом. Такой странный поступок мог стоить ему жизни. Инцидент сняла камера наблюдения.
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Странный поступок мог стоить ему жизни.
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