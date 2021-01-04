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Представлена символическая сборная мира по футболу. В ней не нашлось места для Месси

04.01.2021 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французское издание L’Equipe представило символическую сборную мира, составленную по итогам 2020 года. Места в команде не нашлось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.


При этом в составе сразу пятеро представителей «Баварии», завоевавшей за минувшие 12 месяцев сразу пять трофеев. От «Пари Сен-Жермен», игравшего с мюнхенцами в финале Лиги чемпионов, в сборную попал лишь один футболист.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).

 
 
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Французское издание L'Equipe в «Твиттере» представило символическую сборную мира, составленную по итогам 2020 года.
 
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