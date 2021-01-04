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Представлена символическая сборная мира по футболу. В ней не нашлось места для Месси
Источник материала: Tut.by
Французское издание L’Equipe представило символическую сборную мира, составленную по итогам 2020 года. Места в команде не нашлось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
При этом в составе сразу пятеро представителей «Баварии», завоевавшей за минувшие 12 месяцев сразу пять трофеев. От «Пари Сен-Жермен», игравшего с мюнхенцами в финале Лиги чемпионов, в сборную попал лишь один футболист.
Состав выглядит следующим образом:
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).
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Французское издание L'Equipe в «Твиттере» представило символическую сборную мира, составленную по итогам 2020 года.
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