Представлена символическая сборная мира по футболу. В ней не нашлось места для Месси

Источник материала: Tut.by

Французское издание L’Equipe представило символическую сборную мира, составленную по итогам 2020 года. Места в команде не нашлось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.





При этом в составе сразу пятеро представителей «Баварии», завоевавшей за минувшие 12 месяцев сразу пять трофеев. От «Пари Сен-Жермен», игравшего с мюнхенцами в финале Лиги чемпионов, в сборную попал лишь один футболист.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).