EUObserver: КГБ Беларуси обсуждало убийство Шеремета и противников режима

Источник материала: Ежедневник

Европейское издание EUobserver опубликовало статью с обвинением экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева в попытке организации в 2012 году убийств политических оппонентов на территории Германии и России.

Бельгийское издание EUObserver опубликовало аудиозапись, сделанную, как утверждается, 11 апреля 2012 года в здании КГБ Беларуси. Как утверждается, один из голосов на записи принадлежит тогдашнему председателю КГБ Вадиму Зайцеву. Два его собеседника не идентифицированы, предполагается, что это офицеры группы «Альфа» КГБ, одного из них зовут Юрий, пишет reform.by .

Собеседник издания из НАТО, знакомый с Зайцевым, подтвердил, что голос на записи похож на голос Зайцева. Каталин Григорас, Эксперт Национального Центра Медиа Криминалистики США (Университет Колорадо), заявил, изучив запись, что она была отредактирована как минимум один раз: вероятно, удалялась цифровая подпись, которая могла бы идентифицировать источник в КГБ, который сделал запись. Эксперт заявил, что не нашел явных следов аудиоманипуляций.

На записи обсуждается устранение трех человек – бывшего начальника СИЗО № 1 Минска Олега Алкаева, бывшего командира 5-ой отдельной бригады спецназа, полковника в отставке Владимира Бородача и бывшего руководителя управления МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина. В то время все трое находились в Германии.

Обсуждаются способы устранения, в том числе поломка автомобиля, привлечение взрывотехников из «Альфы» и «интересного профессора» из Витебска, который занимается токсикологией. Для ликвидации оппонентов предполагается использовать средства со спецсчета, на котором лежит «более полутора миллионов долларов», при этом важно, чтобы «президент увидел результат».

Человек с голосом, похожим на голос Зайцева, говорит, что ликвидация должна быть максимально естественной, чтобы потом не пришлось «в политическом плане отдуваться».

Также обсуждается журналист Павел Шеремет и возможность его убийства в результате взрыва (Шеремет погиб в 2016 году в Киеве при взрыве его автомобиля).