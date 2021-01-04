ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионеры снова вышли на традиционную акцию (видео)

04.01.2021 16:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня понедельник, а значит, некоторые минские пенсионеры выходят на прогулку. Постепенно они обрели способность координироваться какими-то труднообъяснимыми способами (похоже, даже не пользуясь интернетом) и появляться там, где их не ждут. Сегодня акция получилась не слишком массовой и очень недолгой — говорят, «важен факт сбора». Вот как это выглядело.

Пенсионеры снова вышли на традиционную акцию (видео)

О задержаниях пока ничего не известно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня понедельник, а значит, некоторые минские пенсионеры выходят на прогулку. Постепенно они обрели способность координироваться какими-то труднообъяснимыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии прямо на мужчину ехал поезд, но его реакция была очень странной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика