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Пенсионеры снова вышли на традиционную акцию (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня понедельник, а значит, некоторые минские пенсионеры выходят на прогулку. Постепенно они обрели способность координироваться какими-то труднообъяснимыми способами (похоже, даже не пользуясь интернетом) и появляться там, где их не ждут. Сегодня акция получилась не слишком массовой и очень недолгой — говорят, «важен факт сбора». Вот как это выглядело.
О задержаниях пока ничего не известно.
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Сегодня понедельник, а значит, некоторые минские пенсионеры выходят на прогулку. Постепенно они обрели способность координироваться какими-то труднообъяснимыми...
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