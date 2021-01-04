Пенсионеры снова вышли на традиционную акцию (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня понедельник, а значит, некоторые минские пенсионеры выходят на прогулку. Постепенно они обрели способность координироваться какими-то труднообъяснимыми способами (похоже, даже не пользуясь интернетом) и появляться там, где их не ждут. Сегодня акция получилась не слишком массовой и очень недолгой — говорят, «важен факт сбора». Вот как это выглядело.





О задержаниях пока ничего не известно.