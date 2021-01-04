Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле

Источник материала: Onliner

В определенном смысле специалистам студии NC Design & Architecture повезло с заказом. У доставшейся им гонконгской квартиры удивительная площадь для города, известного своим микрожильем. Однако и для этих 157 кв. м были поставлены определенные условия: владельцы захотели интерьер, вдохновленный японской философией ваби-саби.

Ваби-саби — часть японских эстетических представлений, воспевающих подлинность, скромность, «настоящесть», ищущих красоту в несовершенном и естественном. Название объекта, Imperfect Residence («Несовершенная резиденция»), в определенном смысле хитрит. Конечно, интерьер получился весьма гармоничным, но в то же время соответствующим требованиям заказчика.





















Древесина и гипс, фактурная штукатурка и бронза, мрамор составили основу использованных в проекте материалов. Яркие броские цвета отсутствуют — всюду оттенки коричневого, бежевого, серого цветов. Квартира разделена на две половины: в одной объединены спальня, ванная и гостиная, во второй — кабинет, кухня и вторая ванная комната.



















