ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле

04.01.2021 16:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В определенном смысле специалистам студии NC Design & Architecture повезло с заказом. У доставшейся им гонконгской квартиры удивительная площадь для города, известного своим микрожильем. Однако и для этих 157 кв. м были поставлены определенные условия: владельцы захотели интерьер, вдохновленный японской философией ваби-саби.

Ваби-саби — часть японских эстетических представлений, воспевающих подлинность, скромность, «настоящесть», ищущих красоту в несовершенном и естественном. Название объекта, Imperfect Residence («Несовершенная резиденция»), в определенном смысле хитрит. Конечно, интерьер получился весьма гармоничным, но в то же время соответствующим требованиям заказчика.

Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле
Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле
Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле

 

Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле
Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле

Древесина и гипс, фактурная штукатурка и бронза, мрамор составили основу использованных в проекте материалов. Яркие броские цвета отсутствуют — всюду оттенки коричневого, бежевого, серого цветов. Квартира разделена на две половины: в одной объединены спальня, ванная и гостиная, во второй — кабинет, кухня и вторая ванная комната.

Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле
Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле
Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле
Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле
Квартира дня. «Несовершенные» апартаменты в японском стиле

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В определенном смысле специалистам студии NC Design & Architecture повезло с заказом. У доставшейся им гонконгской квартиры удивительная площадь для города, известного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика