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Очередная жертва коронавируса: умер профессор ВГТУ Владимир Горбачик

04.01.2021 16:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единственный в Беларуси доктор технических наук по специальности «Технология и конструирование изделий из кожи» Владимир Горбачик умер 2 января на 82-м году жизни.



Сообщение о смерти одного из старейших преподавателей ВГТУ появилось в социальных сетях от его знакомых.

Владимир Горбачик родился 15 сентября 1939 года в Саротове (Россия). В 1962 году он окончил Московский технологический институт легкой промышленности по специальности «Технология изделий из кожи», а в 1969 — аспирантуру МТИЛП по специальности «Технология производства обуви».

С 1969 года Владимир Евгеньевич работал Витебском технологическом институте легкой промышленности (теперь ВГТУ). В 1974 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1998 — докторускую. В 2000 Горбачик стал профессором.

Владимир Горбачик зарегистрировал множество патентов, награжден рядом правительственных наград СССР и Республики Беларусь. Подготовленные им специалисты работают, возможно, на всех (или почти) предприятиях легкой промышленности страны.
 
Теги: Витебск
 
 
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Единственный в Беларуси доктор технических наук по специальности «Технология и конструирование изделий из кожи» Владимир Горбачик умер 2 января на 82-м году жизни.
 
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