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Жители Полтавской области протестуют против повышения тарифов на газ
Источник материала: ОНТ
Новый газовый протест в Украине. Жители Полтавской области перекрыли международную трассу Харьков-Киев, выступая против повышения тарифов на голубое топливо.
Стоимость его распределения в регион подскочила вдвое. И это сразу отразилось на суммах в платёжках граждан. Митинг обосновался на пешеходном переходе, блокировав проезд для любого транспорта – легковых автомобилей, грузовиков, пассажирских автобусов.
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Новый газовый протест в Украине. Жители Полтавской области перекрыли международную трассу Харьков-Киев, выступая против повышения тарифов на голубое топливо. ...
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