Жители Полтавской области протестуют против повышения тарифов на газ

Источник материала: ОНТ

Новый газовый протест в Украине. Жители Полтавской области перекрыли международную трассу Харьков-Киев, выступая против повышения тарифов на голубое топливо.

Стоимость его распределения в регион подскочила вдвое. И это сразу отразилось на суммах в платёжках граждан. Митинг обосновался на пешеходном переходе, блокировав проезд для любого транспорта – легковых автомобилей, грузовиков, пассажирских автобусов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram