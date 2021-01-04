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Акция «Наши дети» продлится до середины января

04.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Наши дети» продлится до середины января

Новый год наступил, а время волшебства продолжается! Акция «Наши дети» традиционно будет поздравлять маленьких белорусов до середины января.  Многое из того, что случается в этом марафоне добра, возможно только в рождественские праздники. И сегодня место, в котором происходят важнейшие политические события страны, как по волшебству превратилось в мир чудес и волшебства.

Три дня здесь будет много смеха и восторга, который ярче всего переживается в детстве и запоминается на всю жизнь. На интерактивное представление «Планета фантазий» пригласили детей со всей страны. Каждому из них сказка нужна особенно. Юные гости – это ребята, живущие в многодетных и приёмных семьях, а также дети и подростки, достигшие успехов в учёбе, творчестве, спорте. Все они приехали со своими ожиданиями и желаниями, которые стали исполняться уже с первых минут.

Дети попадают в сказку ещё до начала представления, ведь Дворец Независимости, который раньше они видели только по телевизору, специально для юных гостей превратился в площадку для игр, аттракционов виртуальной реальности и мастер-классов. Всего в программе участвуют более 200 артистов. «Планета фантазий» будет встречать юных гостей до 6 января. 

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Новый год наступил, а время волшебства продолжается! Акция «Наши дети» традиционно будет поздравлять маленьких белорусов до середины января.  Многое из того, что...
 
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