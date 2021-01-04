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Завершился очередной этап лыжной многодневки «Тур де Ски»
Источник материала: ОНТ
Завершился очередной этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Триумфатором гонки преследования и масс-старта в Швейцарии стал Александр Большунов.
Также россиянин занимает первое место в общем зачёте после трёх этапов. Артём Мальцев, находящийся на втором месте, отстаёт от напарника по команде на 53 секунды. На третьем месте — француз Морис Манифика.
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Завершился очередной этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Триумфатором гонки преследования и масс-старта в Швейцарии стал Александр Большунов. Также россиянин...
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