Куда сходить на неделе с 4 по 10 января?

Источник материала: ОНТ

Началась первая неделя 2021 года, а впереди – еще одни большие выходные! Куда сходить в эти дни в Минске? Рассказываем!

Кино

1. С 4 по 13 января в кинотеатре «Центральный» будут показывать мультфильм легендарного Хаяо Миядзаки. «Ведьмина служба доставки» - история про молодую ведьму Кики, которая по старой традиции должна пожить среди людей. На новом месте героиня не только находит новых друзей, но и открывают свою службу доставки.

Приходите вместе со своими детьми!





6+

Где: Кинотеатр «Центральный» (пр-т Независимости, 13)

Когда: 4-13 января

Подробности тут

Стоимость билетов: от 6 рублей





2. 5 января в рамках проекта Cinemascope в Музее-мастерской З.И. Азгура покажут классическую новогоднюю комедию Билли Уайлдера «Квартира» - фильм о неожиданной влюбленности.

Кино будет показываться в оригинале с русскими субтитрами.





16+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура (ул. Азгура, 8)

Когда: 5 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 7 рублей

Концерты

1. 8 января в Белгосфилармонии можно будет насладиться настоящей классикой и послушать самые произведения И.С. Баха – музыку, которая наполняет любовью и надеждой. Артисты будут исполнять композиции на органе, рояле, флейте, оркестровых колоколах, тибетских поющих чашах, чакрофонах, колокольчиках коши и тяньгши, использовать шум дождя и т.д.





12+

Где: Белгосфилармония (пр-т Независимости, 50)

Когда: 8 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 10 рублей

2. 9 января в Белгосфилармонии состоится концерт мировой классической музыки в исполнении струнного оркестра «Метаморфоза» во главе с Павлом Любомудровым. Солировать в этот вечер будет Александр Князев – единственный в мире музыкант, который успешно выступает сразу в трех амплуа: виолончелиста, органиста и пианиста.





6+

Где: Белгосфилармония (пр-т Независимости, 50)

Когда: 9 января, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 20 рублей

Фесты

9 января в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта состоится обрядовый праздник «Щедрец». В этот праздник традиционно готовили кутью, блины с подливой и жареной колбасой, каши, суп и другую обрядовую еду. А еще «Щедрец» - это вечер гадания. Взрослые, дети, а особенно незамужние девушки могли узнать, что их ждет в будущем году.

Праздник встретит вас традиционными обрядами, белорусскими танцами и рождественскими конкурсами.





0+

Где: Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (Минский район, Озерцо)

Когда: 9 января, 14:00

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 9 рублей, школьникам и студентам – 5 рублей

Спектакли

1. 7-9 и 16 января в Лошицкой усадьбе начинаются показы двух моноспектаклей. Взрослые могут посмотреть программу «Дорожка моя...», а дети – «Калядные игрища». Автор и исполнитель моноспектаклей – Иван Кирчук, основатель этно-трио «Троица», руководитель «Этнолаборатории», владелец уникальной коллекции этнических музыкальных инструментов с разных стран света.





6+

Где: Лошицкая усадьба (проезд Чижевских, 8/2)

Когда: 7-9, 16 января, 15:00 и 17:30

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 12 рублей, студентам – 8 рублей, школьникам – 6 рублей





2. 9 января на большом экране Кинотеатра «Центральный» можно посмотреть постановку «TheatreHD: Волшебная флейта». «Волшебная флейта» В.А. Моцарта в знаменитой постановке Джули Теймор уже успела очаровать любителей оперы во всем мире. Изысканный юмор и невероятное исполнение – спектакль за десять лет своего существования стал лауреатом многочисленных премий.





6+

Где: Кинотеатр «Центральный» (пр-т Независимости, 13)

Когда: 9 января, 17:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 19 рублей

Выставки

1. До 15 января в ZAL#2 Дворца искусств можно успеть посетить выставку работ незрячих художников «Путь к цвету». В экспозиции представлено более пятидесяти работ авторов, незрячих с рождения. Особое понимание цвета и формы делает их творчество неповторимым, открывает зрителю новое восприятие привычных с детства понятий. Часть вырученных средств пойдет благотворительному фонду laska.by на развитие проекта и помощь в организации студии рисования для незрячих людей, а часть — незрячим художникам.





0+

Где: Дворец искусств, ZAL#2 (ул. Козлова, 3)

Когда: до 15 января, 11:00-20:00, выходной – понедельник

Подробности тут

Стоимость билетов: от 3 рублей

2. Интерактивный Музей музыки приглашает на тематическую выставку музыкальных новогодних игрушек: елочных украшений в виде музыкальных инструментов, сказочных героев, музыкантов, искусных миниатюр и музыкального декора.

Можно посетить выставку самостоятельно либо записаться на бесплатную экскурсию (по расписанию или под запрос для групп от 8 человек).





0+

Где: Музей музыки (ул. Кирилла и Мефодия, 8)

Когда: до 17 января, музей работает только по предварительной записи

Подробности тут

Стоимость билетов: от 15 рублей

3. До 17 января в Художественной галерее Михаила Савицкого продлится праздничная выставка «Что растет на елке?», посвященная советским елочным игрушкам.

Экспонатами выставки стали шары, фигурки, гирлянды и верхушки, выпущенные в 1940-1980-х годах. На выставке представлены изделия из стекла, ваты, пластмассы, картона. Гости экспозиции увидят многообразие елочных шаров с различными видами покрытия, напылением и росписью, а также более причудливые формы – сосульки, «прожекторы», фонарики, шишки различных пород хвойных деревьев. Кроме того, демонстрируются и более редкие экземпляры: ватные и стеклянные игрушки, изображающие персонажей сказок, людей разных профессий и народов СССР.





0+

Где: Галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15)

Когда: до 17 января, 11:00-19:00, выходные – понедельник, вторник

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 5 рублей, студентам и пенсионерам – 4 рубля, школьникам – 2 рубля.

Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: kinopoisk.ru, metamorphose.by, belta.by, etna.by, loshytsa.museum.by, kinomonitor.ru, musicmuseum.by, pinterest.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram