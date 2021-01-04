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Рыбак утонул в Витебской области
Источник материала: ОНТ
Несчастный случай произошел в Полоцком районе: во время рыбалки утонул мужчина. Об этом сообщили в УСК по Витебской области,
Трагедия случилось в воскресение 3 января с 56-летним жителем Полоцка, который ловил рыбу на озере Яново. Известно, что мужчина провалился под лед. Спустя какое-то время местные нашли его безжизненное тело и вызвали МЧС.
Было осмотрено место происшествия, опрощены родственники умершего, назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка.
Фото pixabay
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Несчастный случай произошел в Полоцком районе: во время рыбалки утонул мужчина. Об этом сообщили в УСК по Витебской области, пишет БЕЛТА. Трагедия случилось в...
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