Рыбак утонул в Витебской области

Источник материала: ОНТ

Несчастный случай произошел в Полоцком районе: во время рыбалки утонул мужчина. Об этом сообщили в УСК по Витебской области, пишет БЕЛТА.

Трагедия случилось в воскресение 3 января с 56-летним жителем Полоцка, который ловил рыбу на озере Яново. Известно, что мужчина провалился под лед. Спустя какое-то время местные нашли его безжизненное тело и вызвали МЧС.

Было осмотрено место происшествия, опрощены родственники умершего, назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка.

Фото pixabay

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