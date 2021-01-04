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В Крыму мужчина удушил малолетнюю дочь крестиком и выдал ее смерть за отравление газом
Источник материала: ОНТ
В Крыму мужчина убил свою полуторагодовалую дочь и пытался выдать произошедшее за несчастный случай. Об этом
В Бахчисарае обнаружили тело ребенка. Признаки насильственного характера смерти отсутствовали. Но медэкспертиза показала, что девочка погибла от удушения.
По версии правоохранителей, пьяный отец накануне избивал дочь и ставил ее в угол. Чтобы девочка не плакала, он несколько раз поднял ее за шнурок на крестике.
Когда выяснилось, что девочка не дышит, мужчина придумал версию с неисправной печкой. Он заявил, что умершая дочка отравилась угарным газом. Крымчанин заставил супругу подтвердить данную версию, угрожая женщине расправой.
Мужчина сознался в содеянном на допросе. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: СК РФ/crim.sledcom
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В Крыму мужчина убил свою полуторагодовалую дочь и пытался выдать произошедшее за несчастный случай. Об этом информирует главное следственное управление СК...
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