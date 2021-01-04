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В Норвегии на месте схода оползня нашли семь тел

04.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Норвегии на месте схода оползня нашли семь тел

В Норвегии на месте схода оползня, который произошел пять дней назад, нашли семь тел.  

Под слоем грязи оказались более десятка зданий. Около 500 человек пришлось эвакуировать.  26 числились пропавшими без вести. Предположительно, все они погибли. Спасатели расширили зону поиска. Гигантский оползень – 300 на 700 метров – сошел в населенном пункте Аск в 30 километрах от Осло. К сдвигу глинистой почвы, скорее всего, привели сильные дожди. 

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В Норвегии на месте схода оползня, который произошел пять дней назад, нашли семь тел.   Под слоем грязи оказались более десятка зданий. Около 500 человек пришлось...
 
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