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Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19
Источник материала: ОНТ
Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19. Об этом
Как
Фильмография Олега Басилашвили включает свыше 80 картин, среди которых «Вокзал для двоих», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Осенний марафон» и другие.
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в учреждениях здравоохранения...
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