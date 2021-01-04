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Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19

04.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19

Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга.

Как уточняет РЕН ТВ со ссылкой на слова дочери актера Ксения Басилашвили, Олег Валерианович находится в стабильном состоянии. По словам женщины, «никакой катастрофы нет».

Фильмография Олега Басилашвили включает свыше 80 картин, среди которых «Вокзал для двоих», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Осенний марафон» и другие.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

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Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в учреждениях здравоохранения...
 
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