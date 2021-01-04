Милиция ищет неизвестных, которые заблокировали дорогу в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Милиция ищет неизвестных, которые заблокировали дорогу на улице Романовская Слобода в Минске.

Сообщения об инциденте стали появляться в телеграм-каналах. Сотрудники милиции тоже заметили публикацию и не оставили «достижение» протестующих без внимания. Всех причастных к умышленной блокировке дорожного движения сейчас разыскивают. После проверки материалы передадут следователям. За подобные нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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