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В Индии 25 человек погибли во время похорон – на людей обрушилась крыша крематория
Источник материала: ОНТ
Похороны в Индии закончились гибелью как минимум 25 человек. Еще 15 госпитализированы с травмами.
Трагедия произошла в одном из крематориев недалеко от столицы. Люди столпились под крышей, чтобы не промокнуть под дождем. В этот момент кровля обрушилась на головы собравшихся. Всего в момент трагедии в здании находились почти 40 человек. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Причины инцидента пока неизвестны. По одной из версий – крыша могла обвалиться из-за сильного дождя, прошедшего накануне.
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Похороны в Индии закончились гибелью как минимум 25 человек. Еще 15 госпитализированы с травмами. Трагедия произошла в одном из крематориев недалеко от столицы. Люди...
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