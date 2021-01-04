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В Индии 25 человек погибли во время похорон – на людей обрушилась крыша крематория

04.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии 25 человек погибли во время похорон – на людей обрушилась крыша крематория

Похороны в Индии закончились гибелью как минимум 25 человек. Еще 15 госпитализированы с травмами.

Трагедия произошла в одном из крематориев недалеко от столицы. Люди столпились под крышей, чтобы не промокнуть под дождем. В этот момент кровля обрушилась на головы собравшихся. Всего в момент трагедии в здании находились почти 40 человек. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Причины инцидента пока неизвестны. По одной из версий – крыша могла обвалиться из-за сильного дождя, прошедшего накануне.

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Похороны в Индии закончились гибелью как минимум 25 человек. Еще 15 госпитализированы с травмами. Трагедия произошла в одном из крематориев недалеко от столицы. Люди...
 
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