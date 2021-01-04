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Выставка фантазийных ёлок открылась в Бресте
Источник материала: ОНТБресте" class="one-news__figure-img">
Металлические, соломенные, ватные и даже макаронные. Выставка фантазийных ёлок открылась в Бресте.
В экспозиции 130 ёлок, все уникальны. Их делали дети, и этому креативу можно только удивляться. У каждого экспоната своя техника и материалы – кофейные зёрна, жёлуди, текстиль, фольга и мыло. Такие работы появились благодаря конкурсу «Сохрани зеленую ель».
Кроме современных ёлок на выставке можно увидеть советские открытки из фондов краеведческого музея. В наше время почтовые карточки стали лишь экспонатами, но в середине прошлого столетия в преддверии праздников их просто скупали на почте и в киосках «Союзпечать».
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Металлические, соломенные, ватные и даже макаронные. Выставка фантазийных ёлок открылась в Бресте. В экспозиции 130 ёлок, все уникальны. Их делали дети, и этому...
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