ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Вилейском районе утонули два рыбака

04.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Вилейском районе утонули два рыбака. 71-летний житель деревни Сивцы ловил рыбу на льду озера Борки со своим 59-летним другом, жителем Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе утонули два рыбака

Когда мужчины перестали выходить на связь, родственники забили тревогу. Водолазы Вилейской спасательной станции нашли тела рыбаков. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Вилейском районе утонули два рыбака. 71-летний житель деревни Сивцы ловил рыбу на льду озера Борки со своим 59-летним другом, жителем Молодечно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что не так с личными финансами белорусов? Пять тревожных фактов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика