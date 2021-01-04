﻿ Сотрудники ГАИ Жодино помогли пожилой женщине. Пенсионерка ничего не могла рассказать о себе. 21.by
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Сотрудники ГАИ Жодино помогли пожилой женщине. Пенсионерка ничего не могла рассказать о себе

04.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Жодино оказали помощь пожилой женщине. Вечером на трассе Р53 на одном из перекрестков на проезжей части инспекторы заметили женщину-пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как выяснилось, у пенсионерки были признаки болезни Альцгеймера – она ​​ничего не могла рассказать о себе.

Сотрудники ГАИ Жодино помогли пожилой женщине. Пенсионерка ничего не могла рассказать о себе

Сотрудники доставили женщину в управление внутренних дел. После выяснения личности ее отвезли по месту жительства и передали женщине, которая присматривает за пенсионеркой.

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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Жодино оказали помощь пожилой женщине. Вечером на трассе Р53 на одном из перекрестков на проезжей части инспекторы заметили...
 
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