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Сотрудники ГАИ Жодино помогли пожилой женщине. Пенсионерка ничего не могла рассказать о себе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Жодино оказали помощь пожилой женщине. Вечером на трассе Р53 на одном из перекрестков на проезжей части инспекторы заметили женщину-пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудники доставили женщину в управление внутренних дел. После выяснения личности ее отвезли по месту жительства и передали женщине, которая присматривает за пенсионеркой.
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Жодино оказали помощь пожилой женщине. Вечером на трассе Р53 на одном из перекрестков на проезжей части инспекторы заметили...
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