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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. Об этом рассказали в пресс-службе главы белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, а также международную повестку. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев также обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.
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Новости Беларуси. 4 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. Об этом рассказали...
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