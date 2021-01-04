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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым

04.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. Об этом рассказали в пресс-службе главы белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым

Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, а также международную повестку. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев также обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.

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Новости Беларуси. 4 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. Об этом рассказали...
 
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