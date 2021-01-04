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Андрей Швед: в прошлом году количество киберпреступлений выросло в 2,5 раза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Швед рассказал Александру Лукашенко о предложениях по изменению законодательства в отношении проявления экстремизма. Генпрокуратура предлагает усилить ответственность. К слову, уличные противостояния на улицах страны негативным образом сказались на количестве киберпреступлений.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Кроме того, Андрей Швед рассказал о работе по выявлению всех участников прошлогодних несанкционированных акций. Генпрокурор отметил: глава государства поставил задачу, чтобы ни один человек, посягнувший на общественный порядок, поднявший руку на правоохранителя, не ушел от ответственности.
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Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси,...
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