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Андрей Швед: в прошлом году количество киберпреступлений выросло в 2,5 раза

04.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед: в прошлом году количество киберпреступлений выросло в 2,5 раза

Андрей Швед рассказал Александру Лукашенко о предложениях по изменению законодательства в отношении проявления экстремизма. Генпрокуратура предлагает усилить ответственность. К слову, уличные противостояния на улицах страны негативным образом сказались на количестве киберпреступлений.

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Андрей Швед: в прошлом году количество киберпреступлений выросло в 2,5 раза

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Речь идет о том, что правоохранители, значительная часть, были отвлечены на пресечение этих беспорядков на наших улицах. А в это время кибермошенники воровали деньги с карт-счетов пенсионеров, других граждан, лишали целые семьи заработной платы, притом в прошлом году количество таких преступлений выросло в 2,5 раза. Очень важно говорить людям, профилактировать, разъяснять то, что нельзя давать свои сведения посторонним лицам, соответственно, попадать в поле зрения этих мошенников.

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Андрей Швед: в прошлом году количество киберпреступлений выросло в 2,5 раза

Кроме того, Андрей Швед рассказал о работе по выявлению всех участников прошлогодних несанкционированных акций. Генпрокурор отметил: глава государства поставил задачу, чтобы ни один человек, посягнувший на общественный порядок, поднявший руку на правоохранителя, не ушел от ответственности.

Люди в материале: Андрей Швед, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси,...
 
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