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«Разбросали саморезы возле ворот с целью повреждения автомобилей»: двух женщин обвиняют в покушении на хулиганство (видео)

04.01.2021 16:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц. По данным следствия, 27 декабря две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения выезжающих автомобилей.

— Довести свой умысел до конца минчанкам не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия, — сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. — В ходе изучения содержимого их мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме этого, в ходе следствия установлено, что обвиняемые причастны к аналогичному преступлению, произошедшему на территории столицы 13 декабря.

Женщинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса — «Покушение на хулиганство, совершенное группой лиц». К одной из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй — домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Разбросали саморезы возле ворот с целью повреждения автомобилей»: двух женщин обвиняют в покушении на хулиганство (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц. По данным...
 
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