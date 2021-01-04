Генпрокурор: Интенсивность розыска и привлечения к ответственности участников массовых беспорядков будет усилена

Интенсивность работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков в новом году будет усилена, заявил генеральный прокурор Андрей Швед 4 января узкому кругу журналистов по итогам доклада Александру Лукашенко.



Фото: president.gov.by

Швед сообщил, что доложил о комплексе мер по наведению порядка на улицах, который дал положительные результаты, и «это видно невооруженным глазом».

«Сегодня на наших улицах обеспечивается безопасность, спокойствие. Правоохранительный блок и дальше будет действовать в этом ключе, — сказал генпрокурор. — Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена. Главой государства поставлена задача, чтобы ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности».

Кроме того, Швед сообщил, что в 2021 году Генпрокуратура намерена внести предложения об изменении законодательства в части усиления ответственности за проявления экстремизма. Предложения подготовлены по поручению Лукашенко, которое он дал в сентябре прошлого года.

Поправки, по словам генпрокурора, будут касаться не только усиления ответственности за экстремизм, но и вообще всего блока законодательства, который «тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в стране». В частности, ведомство предлагает конкретизировать определенные действия и их квалификацию.

Также среди предложений — расширение полномочий прокуроров, в первую очередь в процессуальном аспекте, в том числе в связи с поддержкой гособвинения.