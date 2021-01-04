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Что не так с личными финансами белорусов? Пять тревожных фактов
Источник материала: Навiны
Нацбанк опубликовал результаты исследования финансовой грамотности белорусов. Многие цифры и выводы этого отчета весьма неутешительны.
Нацбанк постоянно мониторит уровень финансовой грамотности белорусов, чтобы затем работать над его повышением. В этом деле также участвует Национальная академия Беларуси. По заказу Нацбанка социологи НАН регулярно проводят опросы взрослого населения.
Так, летом 2020 года на вопросы ученых, связанные с финансовой грамотностью, ответили 1500 белорусов со всей страны. Сам 189-страничный
Как выясняется, граждане нашей страны не «лыком шиты» в денежных вопросах.
Например, почти 70% опрошенных считают, что чем выше уровень знаний в финансовой сфере и владения навыками управления деньгами, тем более рациональны финансовые решения и стабильнее материальное положение.
Вместе с тем социологи зафиксировали ряд моментов, которые вызывают тревогу — Naviny.by отобрали пять основных.
Факт 1: каждый пятый белорус не ведет личную бухгалтерию
Несмотря на то, что граждане понимают важность контроля семейного бюджета, 20% участников опроса не занимаются учетом своих доходов и расходов.
Чуть менее 36% опрошенных не ведут таких записей и только в общих чертах понимают, сколько денег получают и тратят. Детальной фиксацией доходов и расходов занимаются только 15% респондентов.
Около 24% опрошенных стараются учитывать свои финансы, но делают это несистематически и неподробно.
Факт 2: каждый третий белорус не имеет финансовой цели
Около 64% белорусов ставят перед собой определенные финансовые цели, выяснили социологи.
Прежде всего, граждане хотят приобрести жилье, купить автомобиль, сделать ремонт — участники опроса планируют сделать это лично или вместе с членами своей семьи.
Однако примерно каждый третий опрошенный белорус не имеет финансовых целей.
«Возможно, это связано с непониманием важности финансового планирования и отсутствием необходимых знаний в данной области. Это подтверждают и данные исследования, согласно которым каждый пятый опрошенный проявляет заинтересованность в повышении уровня финансовой грамотности по вопросам ведения бюджета, а каждый шестой — по вопросам финансового планирования», — отмечают специалисты.
При этом около 17% опрошенных, которые поставили перед собой финансовую цель, не имеют плана или стратегии ее достижения.
Факт 3: каждый четвертый белорус живет от зарплаты к зарплате
Выяснилось также, что большинство граждан не планируют финансовую составляющую своей жизни на долгосрочную перспективу.
Горизонты финансового планирования у белорусов, как правило, небольшие и составляют от одного до трех месяцев.
Большинство опрошенных (около 38%) планируют свой бюджет только на один месяц, около 12% — до трех месяцев, около 11% — более трех месяцев. Каждый четвертый белорус, который участвовал в опросе, не планирует свои расходы и доходы. Эти люди придерживаются стратегии поведения «от зарплаты к зарплате».
Факт 4: только 4% белорусов откладывают деньги на жизнь после пенсии
Около 27% граждан считают, что им нужно откладывать деньги на будущую пенсию, а не рассчитывать на государство.
Но при ответе на вопрос, откладываете ли вы деньги на будущую пенсию, только 3,7% отметили, что делают накопления на жизнь после достижения пенсионного возраста.
Из тех, кто откладывает деньги на будущую пенсию, чуть более 36% респондентов пользуются программой накопительного пенсионного страхования.
Таким образом, большинство белорусов не откладывают деньги на будущую пенсию. При этом, по мнению 37% опрошенных, чтобы делать накопления на пенсию, необходимо иметь больше денег.
Факт 5: каждый пятый белорус поддается влиянию рекламы
Опрос показал, что большинство наших граждан в целом демонстрируют ответственное отношение и поведение при совершении покупок.
Тем не менее, примерно каждому третьему опрошенному при совершении покупок приходилось «часто» и «время от времени» жалеть о спонтанной покупке, покупать на акциях ненужные товары из-за низкой цены.
При этом 28% опрошенных покупали понравившиеся ненужные вещи и оказывались в долгах после покупки той или иной вещи, поскольку неверно оценили свои возможности при ее приобретении.
Каждый пятый респондент совершал незапланированные покупки под воздействием рекламы, советов консультанта в магазине.
Чуть менее 20% белорусов покупали ненужную вещь под влиянием импульса или настроения.
Исследование, которое социологи подготовили для Нацбанка, содержит и другие довольно шокирующие цифры.
Например, «часто» и «время от времени» почти 75% белорусов выбирают менее качественный товар по причине его дешевизны, а при утере/краже банковской карточки блокируют ее только 65% участников опроса.
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Нацбанк опубликовал результаты исследования финансовой грамотности белорусов. Многие цифры и выводы этого отчета весьма неутешительны.
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