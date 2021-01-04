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Их оценивают в миллион долларов. Этот белорус коллекционирует ёлочные игрушки со всего мира
Источник материала: СТВ
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Сейчас вариаций новогоднего декора множество. Коллекционер Андрей Бегун объехал полмира и отовсюду вместо магнитиков привозил елочные игрушки.
Яна Шипко, корреспондент:
Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:
Когда счет пошел на тысячи игрушек, новогодней атмосферой захотелось поделиться. Шесть лет назад Андрей впервые открыл выставку.
Андрей Бегун:
В волшебную атмосферу Нового года Андрей влюбился с детства. С советского ватного Дед Мороза и теперь уже ретро-игрушек и начиналась коллекция.
Не все готовы поставить такого аутентичного, старенького Деда Мороза под елку, но с другой стороны, всем приятно вспомнить свою молодость, те моменты, когда под их елочками, очень давно, были такие старые советские Деды Морозы и Снегурочки.
Кстати, елка в Советском Союзе считалась пережитком буржуазии. И только при Сталине детям вернули Новый Год – с украшенной новогодней красавицей, сладостями, мишурой и неповторимым ожиданием чуда. Игрушки в советские годы выпускались сериями – сейчас они словно иллюстрации к учебникам истории.
Андрей Бегун:
Жемчужина коллекции – шар с Венского бала Австро-Венгерской империи. А это эксклюзивные игрушки-шкатулки а-ля Фаберже. Их цена на аукционах – до плюс бесконечности.
Андрей Бегун:
Коллекцию Андрея оценивают в миллион долларов. Но для него она бесценна. Вот, например, африканские игрушки просто так не купишь. Их повезло выменять у местных племен. Так что это не просто экспонаты – за каждым история и традиции встречи Нового года в разных странах – от Северной Кореи до Австралии.
Символ Австралии – кенгуру. Это вомбатики маленькие, тасманский дьявол, коалы.
Есть Новая Зеландия, символ – птичка киви. Она в живую такая маленькая, несуразная, живет только ночью, но, по крайней мере, мы видим: вся витрина в той или иной ипостаси представлена этими птичками. Очень много в Австралии игрушек с овечками. А почему? Потому что на десять миллионов овечек в Австралии проживает всего четыре миллиона населения.
Яна Шипко:
В каждой стране игрушки со своим колоритом, мастерят их часто из подручных материалов. Есть даже пляжные новогодние украшения.
Андрей Бегун:
Собрав такую грандиозную коллекцию украшений со всего мира, Андрей понял: чего-то не хватает. Настоящей белорусской елочной игрушки. Так появилась единственная во всей Минской области, да и во всей Беларуси, фабрика елочных игрушек, и телекоммуникационный бизнес уступил место любимому делу – создавать новогоднее настроение 365 дней в году.
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Новости Беларуси. Знаете ли вы, что изначально главным елочным украшением были обычные яблоки? Самые красивые отбирали еще с осени и бережно хранили к Новому году,...
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