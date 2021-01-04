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Госпогранкомитет прокомментировал очереди грузовиков на границе
04.01.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Очереди из грузовиков на границе в послепраздничные дни являются ожидаемой и стандартной ситуацией, заявил Sputnik в понедельник официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский.
После Нового года на территории Беларуси образовались очереди из фур, которые направляются в страны Евросоюза. В воскресенье, по статистике ГПК, на выезд стояли в общей сложности более 280 машин. По последним данным в понедельник, это свыше 670 грузовиков.
© Sputnik Александр Жибуль
В ГПК отметили, что сложившая ситуация вызвана тем, что грузоперевозчики вернулись к работе после праздников.
"После перерыва логисты и грузоперевозчики планировали возобновление работы. Те компании, которые не работали в выходные, поехали на границу. В Беларуси рабочая неделя короткая. На Западе уже нет рождественских праздников. Появилась возможность туда ехать, и в это "окно" пытаются уместиться все", - пояснил Бычковский.
Он добавил: ситуация, напротив, возвращается к нормальной. По словам Бычковского, никаких сбоев в работе как белорусских, так и зарубежных пунктов пропуска не происходило.
"Очереди в ряде пунктов пропуска на самых популярных направлениях – это явление классическое. Это не пробка, не коллапс. Мы оформляем грузовики, запускаем их ритмично и по мере того, как сопредельная сторона запускает, пропускаем новую порцию. Пока у меня нет сведений, что были какие-то сбои в работе сопредельных пунктов", - добавил он.
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После Нового года на территории Беларуси стали образовываться очереди из грузовиков, которые направляют в страны ЕС.
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