Госпогранкомитет прокомментировал очереди грузовиков на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Очереди из грузовиков на границе в послепраздничные дни являются ожидаемой и стандартной ситуацией, заявил Sputnik в понедельник официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский.

После Нового года на территории Беларуси образовались очереди из фур, которые направляются в страны Евросоюза. В воскресенье, по статистике ГПК, на выезд стояли в общей сложности более 280 машин. По последним данным в понедельник, это свыше 670 грузовиков.

В ГПК отметили, что сложившая ситуация вызвана тем, что грузоперевозчики вернулись к работе после праздников.

"После перерыва логисты и грузоперевозчики планировали возобновление работы. Те компании, которые не работали в выходные, поехали на границу. В Беларуси рабочая неделя короткая. На Западе уже нет рождественских праздников. Появилась возможность туда ехать, и в это "окно" пытаются уместиться все", - пояснил Бычковский.

Он добавил: ситуация, напротив, возвращается к нормальной. По словам Бычковского, никаких сбоев в работе как белорусских, так и зарубежных пунктов пропуска не происходило.

"Очереди в ряде пунктов пропуска на самых популярных направлениях – это явление классическое. Это не пробка, не коллапс. Мы оформляем грузовики, запускаем их ритмично и по мере того, как сопредельная сторона запускает, пропускаем новую порцию. Пока у меня нет сведений, что были какие-то сбои в работе сопредельных пунктов", - добавил он.

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