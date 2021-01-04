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Oops! На грмельского снеговика составили протокол за... несанкционированный пикет
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил местный правозащитник Леонид Судаленко.
"В Гомеле составили протокол за несанкционированный пикет и будет суд... Первый рабочий день НГ начинается приблизительно так: жил, не тужил мужичек, да слепил он снеговичек!", - написал Судаленко в своем Фейсбуке, публикуя фото "криминального" снеговика.
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Об этом сообщил местный правозащитник Леонид Судаленко.
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