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Oops! На грмельского снеговика составили протокол за... несанкционированный пикет

04.01.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил местный правозащитник Леонид Судаленко.

Гомеле составили протокол за несанкционированный пикет и будет суд... Первый рабочий день НГ начинается приблизительно так: жил, не тужил мужичек, да слепил он снеговичек!", - написал Судаленко в своем Фейсбуке, публикуя фото "криминального" снеговика.
 
Теги: Гомель
 
 
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Об этом сообщил местный правозащитник Леонид Судаленко.
 
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