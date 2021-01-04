ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Внешний госдолг Беларуси побил исторический рекорд

04.01.2021 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прежний максимум по этому показателю продержался всего месяц.

Портал banki24.by рассказывает, что будет с госдолгом в 2021 году.

Информация по госдолгу в Беларуси поступает с месячной задержкой. Стали известны данные на 1 декабря. К этой дате внешний госдолг снова побил рекорд по величине за всю суверенную историю и составил 18,151 млрд долларов США. Месяцем ранее внешние обязательства Беларуси достигали 18,121 млрд долларов и это было прежним рекордом.

Уже сейчас можно говорить, что в 2021 году череда рекордов продолжится. 30 декабря Минфин Беларуси отчитался о поступлении на счета первого транша российского госкредита. Деньги от россиян были перечислены в эквиваленте 500 млн долларов. Следовательно, если ничего принципиально не поменяется, к первой отчетной дате 2021 года будет показан новый рекорд по внешнему госдолгу.

Внешний госдолг по сравнению с ВВП достиг 30,1%, что является максимальным значением с 1 января 2018 года. Внутренний госдолг добавил еще 6,1% от ВВП и в итоге общий госдолг составил 36,2%. Оценки властей на конец 2021-го предполагают рост госдолга до 38–40% ВВП.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прежний максимум по этому показателю продержался всего месяц.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка фантазийных ёлок открылась в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика