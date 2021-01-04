Главным тренером «Ислочи» стал 35-летний специалист

Источник материала: Tut.by

35-летний специалист Артем Радьков стал главным тренером «Ислочи», сообщается на сайте клуба.





Воспитанник могилевского футбола провел профессиональную игровую карьеру в пяти клубах. В Беларуси выступал за БАТЭ и жодинское «Торпедо». В составе борисовского клуба семь раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок, трижды — Суперкубок. В 2007 году был признан лучшим защитником Высшей лиги.

За границей поиграл в российских «Химках» и «Тереке», а также турецком «Генчлербирлиги». Еще Радьков вызывался в юношескую, молодежную и национальную сборные Беларуси. В июне 2016 года ему пришлось завершить игровую карьеру из-за серьезной травмы.

В 2017 году Радьков начал тренерскую карьеру с юношеской команды «Энергетика-БГУ». Через пару месяцев вошел в тренерский штаб основного состава «студентов». С октября 2020 года и до конца сезона работал в структуре БАТЭ, а еще больше года входил в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси.

Сегодня прошла первая тренировка «волков» под руководством нового главного тренера, а уже в ближайшие дни будет сформирован тренерский штаб.

Напомним, ранее возглавлявший «Ислочь» Виталий Жуковский в самом конце декабря стал главным тренером БАТЭ.