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Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздничные каникулы. Десятки рождественских мастер-классов и кружков организовали учителя Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они предлагают подросткам отдохнуть от учебы с пользой.
Хороший пример – учреждение образования в Самохваловичах. Здесь ребятам на выбор предлагают сразу девять кружков.
На занятиях по лепке из глины создают тематические изделия: необычную елку можно подарить близким на праздники.
Екатерина Шнэк, учительница Самохваловичской средней школы:
Валентина Смоленская, директор Самохваловичской средней школы:
Елизавета Рохманько, ученица Самохваловичской средней школы:
Для мальчиков и девочек также проводят различные соревнования. А музыкальные таланты объединились, чтобы вместе записать видеооткрытку.
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Можно заниматься в девяти кружках. Вот так с пользой проводят время школьники в Самохваловичах на зимних каникулах
Новости Беларуси. Праздничные каникулы. Десятки рождественских мастер-классов и кружков организовали учителя Минской области, сообщили в программе «Минщина» на...
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