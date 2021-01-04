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Молебен об исцелении больных совершил митрополит Вениамин в 6-й минской больнице

04.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молебен об исцелении больных совершил 4 января митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в 6-й минской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молебен об исцелении больных совершил митрополит Вениамин в 6-й минской больнице

Клинику одну из первых в столице перепрофилировали под инфекционный госпиталь. За время пандемии здесь получили помощь более 3 000 пациентов с COVID-19. Предстоятель Белорусской Православной Церкви помолился о здравии заболевших, поблагодарил медицинский персонал за то, что они, жертвуя своим здоровьем и временем, искренне совершают свое служение.

Молебен об исцелении больных совершил митрополит Вениамин в 6-й минской больнице

Добавим, прямая интернет-трансляция велась на официальном YouTube-канале СТВ. Сейчас там можно найти запись молебна (смотрите здесь). Ранее митрополит Вениамин также призвал духовенство, монахов и мирян внимательно и бережно относиться к собственному здоровью и здоровью своих близких.

Люди в материале: Митрополит Вениамин

 
 
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Новости Беларуси. Молебен об исцелении больных совершил 4 января митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в 6-й минской больнице,...
 
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