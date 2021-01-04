Источник материала: Хартия'97

За следующие три месяца в Польше будут привиты 2 миллиона 900 тысяч человек 4.01.2021, 17:20

До апреля Польша должна получить вакцины от трех производителей – это почти 6 миллионов доз.

При благоприятных условиях 2 миллиона 900 тысяч поляков будут привиты против COVID-19 в ближайшие три месяца, пообещал глава канцелярии премьер-министра Польши и уполномоченный правительства по вопросам Национальной программы вакцинации Михал Дворчик. Более 50 тысяч человек уже привиты, передает «Польское радио» .

Михал Дворчик представил план вакцинации на ближайшие три месяца. До апреля Польша должна получить вакцины от трёх производителей – это почти 6 млн доз. На данный момент полмиллиона поляков, которые входят в группу «ноль», выразили желание пройти вакцинацию. В эту группу входят, среди прочего, медицинский персонал и работники медицинских учреждений. Также в эту группу были включены родители недоношенных детей. Скорее всего, прививки будут сделаны 700 тысячам человек из этой группы, пояснил Михал Дворчик.

«Поэтому у нас хвати вакцин ещё приблизительно на 2,2 млн человек из «первой» группы», - объяснил он.

В «первую» группу вошли, среди прочего, жильцы домов социальной помощи и люди старше 60 лет.

В понедельник, 4 января, прибыла новая партия вакцин Pfizer/BioNTech – 360 тысяч доз. В общей сложности на данный момент Польша уже получила 670 тысяч доз вакцины.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о проведении проверок в медицинских учреждениях, где проводятся прививки против COVID-19. Министр заявил, что проверки будут проводиться по всей Польше.

Адам Недзельсикй также сообщил, что подростки до 16 лет могут самостоятельно выходить из дома, хотя ранее это было запрещено в связи с введением национального карантина. Глава Минздрава пояснил, что это своего рода компенсация за то, что в этом году не будет «настоящих» зимних каникул.

«Поэтому мы бы хотели предоставить им возможность подышать свежим воздухом», - сказал Адам Недзельский.

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