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Ученые оценили влияние кошек на хозяев, работающих удаленно
Источник материала: Хартия'97
Ученые оценили влияние кошек на хозяев, работающих удаленно
Психологи провели опрос 700 британцев.
Британские психологи оценили влияние кошек на своих хозяев, которые работают в удалённом режиме. Питомцы помогают избавиться от стресса, они также поднимают настроение, пишет
В Великобритании психологи провели опрос 700 граждан, которые работают удалённо, находясь у себя дома, причём все они имеют котов или кошек. Не менее 63% респондентов сообщили, что питомцы оказывают на них благотворное воздействие. Порядка 56% опрошенных рассказали, что когда в комнате находится кошка, они чувствуют себя не так одиноко.
Не менее 53% граждан сообщили, что когда животное играется, у них повышается настроение, появляются силы работать. Некоторые признались, что разговаривают со своими домашними питомцами и делятся с ними своими проблемами.
Специалисты советуют создать для кошек удобное место вблизи рабочего стола, чтобы они могли находиться рядом с хозяином. Вместе с тем животное не должно отвлекать от работы.
Психологи отмечают, что присутствие питомца вызывает у владельца чувство ощущения жизни, к тому же, при общении с кошкой снижается уровень стресса.
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Психологи провели опрос 700 британцев.
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