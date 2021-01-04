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Появился обзор неанонсированных наушников Samsung Galaxy Buds Pro (видео)

04.01.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На небольшом YouTube-канале Digital Slang вышел обзор Samsung Galaxy Buds Pro — наушников, которые еще официально не представлены. Их дебют ожидается 14 января вместе с линейкой смартфонов Galaxy S21.

Эти наушники полностью беспроводные, суммарно на одном заряде чехла они проработают порядка 28 часов. Galaxy Buds Pro получили активное шумоподавление, наушники могут отрезать шумы громкостью в 35 децибел.

Модель должна выйти в черном и серебристом цвете. Стоимость пока не сообщается, однако, по неофициальным данным, Galaxy Buds Pro будут стоить 229 евро в Европе и $199 — в США.

Наушники Samsung Galaxy Buds+ (черный)
37 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные/спортивные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 11 ч
330 р.
18 предложений
Наушники Samsung Galaxy Buds Live (черный)
18 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 6 ч
383 р.
25 предложений
Наушники Samsung Galaxy Buds (оникс)
79 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные/спортивные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 5 ч
256 р.
16 предложений
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На небольшом YouTube-канале Digital Slang вышел обзор Samsung Galaxy Buds Pro — наушников, которые еще официально не представлены. Их дебют ожидается 14 января вместе с линейкой...
 
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