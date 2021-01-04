Появился обзор неанонсированных наушников Samsung Galaxy Buds Pro (видео)

Источник материала: Onliner

На небольшом YouTube-канале Digital Slang вышел обзор Samsung Galaxy Buds Pro — наушников, которые еще официально не представлены. Их дебют ожидается 14 января вместе с линейкой смартфонов Galaxy S21.

Эти наушники полностью беспроводные, суммарно на одном заряде чехла они проработают порядка 28 часов. Galaxy Buds Pro получили активное шумоподавление, наушники могут отрезать шумы громкостью в 35 децибел.

Модель должна выйти в черном и серебристом цвете. Стоимость пока не сообщается, однако, по неофициальным данным, Galaxy Buds Pro будут стоить 229 евро в Европе и $199 — в США.