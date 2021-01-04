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Появился обзор неанонсированных наушников Samsung Galaxy Buds Pro (видео)
Источник материала: Onliner
На небольшом YouTube-канале Digital Slang вышел обзор Samsung Galaxy Buds Pro — наушников, которые еще официально не представлены. Их дебют ожидается 14 января вместе с линейкой смартфонов Galaxy S21.
Эти наушники полностью беспроводные, суммарно на одном заряде чехла они проработают порядка 28 часов. Galaxy Buds Pro получили активное шумоподавление, наушники могут отрезать шумы громкостью в 35 децибел.
Модель должна выйти в черном и серебристом цвете. Стоимость пока не сообщается, однако, по неофициальным данным, Galaxy Buds Pro будут стоить 229 евро в Европе и $199 — в США.
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные/спортивные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 11 ч
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 6 ч
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные/спортивные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 5 ч
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На небольшом YouTube-канале Digital Slang вышел обзор Samsung Galaxy Buds Pro — наушников, которые еще официально не представлены. Их дебют ожидается 14 января вместе с линейкой...
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