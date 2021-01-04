Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит

Источник материала: Onliner

С самого утра сегодня на страну спустился густой туман. Кто-то вспоминает Сайлент Хилл, кто-то завороженно выходит гулять, делать селфи и восторгаться городами, застрявшими в дымке. Мы из таких — запечатлели редкую для зимы красоту.

Как сообщают синоптики и МЧС, густые туманы по стране сохранятся и завтра, 5 января. Видимость в них — 100—150 метров, поэтому официальные органы просят всех быть внимательными и осторожными. Между тем уже со среды похолодает, 7 января будет около нуля, а с субботы морозы начнут крепчать.































































































