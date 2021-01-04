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Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит

04.01.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С самого утра сегодня на страну спустился густой туман. Кто-то вспоминает Сайлент Хилл, кто-то завороженно выходит гулять, делать селфи и восторгаться городами, застрявшими в дымке. Мы из таких — запечатлели редкую для зимы красоту.

Как сообщают синоптики и МЧС, густые туманы по стране сохранятся и завтра, 5 января. Видимость в них — 100—150 метров, поэтому официальные органы просят всех быть внимательными и осторожными. Между тем уже со среды похолодает, 7 января будет около нуля, а с субботы морозы начнут крепчать.

Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит
Плотный туман не уходит из Минска. Посмотрите, как это завораживающе выглядит

 
 
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С самого утра сегодня на страну спустился густой туман. Кто-то вспоминает Сайлент Хилл, кто-то завороженно выходит гулять, делать селфи и восторгаться городами,...
 
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