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Сенатор Татьяна Рунец проведёт 5 января личный приём граждан

04.01.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Совете Республики продолжается практика личных приемов. Первую в наступившем году встречу с гражданами проведет сенатор Татьяна Рунец. Она пройдет завтра, 5 января. Обращаться могут также юрлица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенатор Татьяна Рунец проведёт 5 января личный приём граждан

Прием будет вестись с 10 утра до 13 часов дня по предварительной записи. Сделать это можно путем письменного или электронного обращения. Телефон, по которому можно уточнить все детали, сейчас на вашем экране.

Люди в материале: Татьяна Рунец

 
 
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Новости Беларуси. В Совете Республики продолжается практика личных приемов. Первую в наступившем году встречу с гражданами проведет сенатор Татьяна Рунец. Она...
 
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