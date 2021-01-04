Сенатор Татьяна Рунец проведёт 5 января личный приём граждан

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Совете Республики продолжается практика личных приемов. Первую в наступившем году встречу с гражданами проведет сенатор Татьяна Рунец. Она пройдет завтра, 5 января. Обращаться могут также юрлица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Прием будет вестись с 10 утра до 13 часов дня по предварительной записи. Сделать это можно путем письменного или электронного обращения. Телефон, по которому можно уточнить все детали, сейчас на вашем экране.