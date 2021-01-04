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Сенатор Татьяна Рунец проведёт 5 января личный приём граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Совете Республики продолжается практика личных приемов. Первую в наступившем году встречу с гражданами проведет сенатор Татьяна Рунец. Она пройдет завтра, 5 января. Обращаться могут также юрлица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прием будет вестись с 10 утра до 13 часов дня по предварительной записи. Сделать это можно путем письменного или электронного обращения. Телефон, по которому можно уточнить все детали, сейчас на вашем экране.
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Новости Беларуси. В Совете Республики продолжается практика личных приемов. Первую в наступившем году встречу с гражданами проведет сенатор Татьяна Рунец. Она...
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