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Самолёт «Иракских авиалиний» из-за тумана не смог приземлиться в минском аэропорту

04.01.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сильный туман частично нарушил работу Национального аэропорта Минск. Из-за сложных погодных условий не смог приземлиться самолет «Иракских авиалиний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт «Иракских авиалиний» из-за тумана не смог приземлиться в минском аэропорту

Лайнер был отправлен на запасной аэродром в Гомель. С задержкой в белорусскую столицу прибудут также рейсы из Запорожья, Стамбула и Берлина. При этом посадка на вылет в ряд международных пунктов проходит без проблем.

Самолёт «Иракских авиалиний» из-за тумана не смог приземлиться в минском аэропорту

Туман осложнил ситуацию на дорогах. ГАИ рекомендует водителям быть осторожными (читайте здесь).

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сильный туман частично нарушил работу Национального аэропорта Минск. Из-за сложных погодных условий не смог приземлиться самолет «Иракских...
 
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