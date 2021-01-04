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Самолёт «Иракских авиалиний» из-за тумана не смог приземлиться в минском аэропорту
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сильный туман частично нарушил работу Национального аэропорта Минск. Из-за сложных погодных условий не смог приземлиться самолет «Иракских авиалиний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лайнер был отправлен на запасной аэродром в Гомель. С задержкой в белорусскую столицу прибудут также рейсы из Запорожья, Стамбула и Берлина. При этом посадка на вылет в ряд международных пунктов проходит без проблем.
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Новости Беларуси. Сильный туман частично нарушил работу Национального аэропорта Минск. Из-за сложных погодных условий не смог приземлиться самолет «Иракских...
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