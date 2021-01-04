Пенсионеры организовали в Минске «Цепь мудрой солидарности»

В Минске 4 января традиционная акция пенсионеров прошла в обновленном формате: ее участники выстроились вдоль проспекта Независимости в «Цепь мудрой солидарности».





В соцсетях размещены фотографии и видеозаписи с акции. В ней приняли участие около четырех десятков человек преимущественно пожилого возраста. Они стояли с бело-красно-белыми флагами и антиправительственными плакатами около станции метро «Восток» и скандировали «Жыве Беларусь!» Их приветствовали сигналами проезжающие машины.

Акция началась в 14.30, продлилась около часа и завершилась без задержаний.