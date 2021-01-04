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Учёные выяснили, почему глядя на женскую грудь мужчины “теряют голову”

04.01.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Учёные выяснили, почему глядя на женскую грудь мужчины “теряют голову”
Иллюстративное фото
Одной из наиболее привлекательных частей женского тела по праву считается грудь. Редко какой мужчина может спокойно пройти и не обратить своё внимание на эту удивительную часть женского тела.

Но кроме эстетического удовольствия, как выяснили учёные, созерцание женской груди может не только вызвать у мужчины желание, но и помочь справиться с некоторыми проблемами со здоровьем. Однако, в некоторых случаях, этот процесс может быть чреват временной потерей разума у мужчин.

Одним из способов снятия стресса у мужчин, как выяснили специалисты из Швеции, может стать простое прикосновение к женской груди. Причём массаж женской груди принесёт пользу сразу двум участникам: у мужчин снизится тревожность, а женщины, из-за выработки окситоцина во время проведения данной манипуляции, – получат удовольствие. При проведении эксперимента с участием 100 мужчин-добровольцев, в возрасте 20-50 лет, им было предложено сначала лишь смотреть на женскую грудь, а затем – дотронуться до неё. Измерение уровня гормона стресса по окончании эксперимента показало его снижение почти на 70%. Для сравнения: контрольная группа участников, боровшаяся со стрессом при помощи дыхательной гимнастики, смогла снизить тревожность лишь на незначительный процент.

А вот немецкие учёные опытным путём смогли доказать: грудь женщины является не только антидепрессантом, но и своего рода – эликсиром жизни. Об этом сообщается на страницах издания New England Journal of Medicine. Среди 200 мужчин, решивших поучаствовать в необычном исследовании, во время которого было предложено созерцание женской груди, были определены более низкие показатели давления, нормальный пульс, что в свою очередь помогло снизить риски развития сердечных патологий в 2 раза, сокращающих продолжительность жизни у мужчин. По данным немецких экспертов, всего 10 минут созерцания женской груди может принести такую же пользу для организма и здоровья мужчины, как выполнение физических упражнений на протяжении 30 минут.

Однако любование женскими прелестями могут привести мужчин в гипнотическое состояние, лишая при этом возможности здраво мыслить. Об этом рассказали американские учёные Ларри Янг и Брайан Александр. По мнению исследователей в данном случае свою роль здесь может сыграть гормон окситоцин, помогающий установить прочную связь как между матерью и ребёнком, так и между женщиной и мужчиной. О том, что созерцание женской груди может привести к “потере головы” у мужчин и способности здраво мыслить, говорят результаты эксперимента, во время которого мужчинам было предложено получить малое количество денег, но сразу после просмотра сюжетов соблазнительного содержания о женской груди, либо большая сумма денег, но спустя несколько дней, но фильм был более “целомудренным”. В итоге, большинство мужчин предпочли получить более скромную сумму ради удовольствия созерцания этой женской части тела.
 
 
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Одним из способов снятия стресса у мужчин может стать простое прикосновение к женской груди.
 
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