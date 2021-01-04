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«Шикарная во всем». Голая 19-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото

04.01.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Шикарная во всем». Голая 19-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото
Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке девушка лежала обнаженной в кровати. При этом она накрылась одеялом. Одну руку Соня положила за голову, а второй придерживала книгу. Вероятно, после празднования Нового года девушка захотела немного отдохнуть и посвятить время саморазвитию.

«Очень красивая», «Шикарная во всем», «Красота у вас от Бога», - написали поклонники.


«Шикарная во всем». Голая 19-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото

Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая Соня Евдокименко:


Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару.

Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев.

Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.
 
 
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Соня Евдокименко порадовала поклонников новым снимком.
 
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