Источник материала: UDF



Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve

«Очень красивая», «Шикарная во всем», «Красота у вас от Бога», - написали поклонники.

Соня Евдокименко поразила фанатов / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая Соня Евдокименко:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Шикарная во всем». Голая 19-летняя внучка Софии Ротару показала постельное фото Соня Евдокименко порадовала поклонников новым снимком.

На снимке девушка лежала обнаженной в кровати. При этом она накрылась одеялом. Одну руку Соня положила за голову, а второй придерживала книгу. Вероятно, после празднования Нового года девушка захотела немного отдохнуть и посвятить время саморазвитию.Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару.Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев.Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.