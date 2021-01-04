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Роналду обогнал Пеле по количеству забитых голов

04.01.2021 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду обогнал знаменитого Пеле по количеству голов, забитых за карьеру.



В матче чемпионата Италии против «Удинезе» 3 января Роналду сделал дубль, забив свой 757-й и 758-й голы. У Пеле за карьеру было 757 голов.

Чтобы обогнать Пеле, Роналду потребовалось 1032 игры. Бразилец свои 757 голов забил, проведя 812 официальных матчей.

35-летний Роналду забил 5 голов за «Спортинг», 118 голов за «Манчестер Юнайтед», 450 голов за мадридский «Реал» и 83 гола за «Ювентус». Еще 102 гола он провел в матчах сборной Португалии. 

В декабре 2020 года Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. Пеле забил за «Сантос» 643 гола, у Месси за «Барселону» на данный момент — 644.
 
 
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Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду обогнал знаменитого Пеле по количеству голов, забитых за карьеру.
 
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