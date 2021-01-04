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Могли ли белорусские спецслужбы планировать убийство Шеремета?

04.01.2021 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авторитетное брюссельское издание EUObserver написало о том, что в 2012 году белорусские спецслужбы планировали убийство основателя "Белорусского партизана" Павла Шеремета и ряда оппонентов режима. Насколько этому можно верить?

Могли ли белорусские спецслужбы планировать убийство Шеремета?
коллаж: Обозреватель
В стране, где "иногда не до законов", преследуют за бело-красно-белый флаг на балконе, а главное доказательство в суде — свидетельство омоновца Ивана Ивановича Иванова в балаклаве, правящий режим объявил 2021 год... годом "народного единства". 

А ещё решил создать Совет старейшин, провести очередное "Всебелорусское народное собрание" и устроить общественный диалог под модераторством Юрия Воскресенского. 

И всё это на фоне не только протестов и репрессий, но и сливов о том, как в 2012 году белорусские спецслужбы планировали убийство ряда оппонентов Лукашенко, в том числе основателя "Белорусского партизана" журналиста Павла Шеремета.

Какого "народного единства" жаждет Лукашенко и возможно ли оно? Каковы будут последствия очередного слива ещё одного телефонного разговора из властных кабинетов? Зачем Лукашенко Всебелорусское собрание? На эти и другие вопросы "Еврорадио" отвечает политический аналитик Валерий Карбалевич.
 
 
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Авторитетное брюссельское издание EUObserver написало о том, что в 2012 году белорусские спецслужбы планировали убийство основателя "Белорусского партизана" Павла...
 
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