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В Беларуси начались продажи кроссовера Opel Grandland X
Источник материала: Tut.by
Немецкая компания Opel объявила о начале продаж в Беларуси кроссовера
Новый кроссовер
Цены на Grandland X в Беларуси начинаются от 72 900 рублей за автомобиль в начальном исполнении Enjoy. Версия Innovation оценена в 79 900 рублей, а топовая комплектация Cosmo обойдется уже в 84 900 рублей.
«В Беларуси сформировалась аудитория людей, которые не хотят мириться с особенностями машин „для Таможенного союза“, они привыкли к европейскому качеству и премиальному уровню автомобилей. Opel Grandland X именно для них. Никаких компромиссов! Мы выводим модель со слоганом „Владейте немецким в совершенстве“, что отражает ситуацию на рынке: настоящих немецких кроссоверов почти нет», — говорит Дмитрий Антанович, представитель ООО «ПарадАвто».
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Немецкая компания Opel объявила о начале продаж в Беларуси кроссовера Grandland X. В нашей стране новинка будет доступна с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и с...
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