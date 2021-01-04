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В Беларуси начались продажи кроссовера Opel Grandland X

04.01.2021 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкая компания Opel объявила о начале продаж в Беларуси кроссовера Grandland X. В нашей стране новинка будет доступна с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и с тремя вариантами оснащения.


Новый кроссовер Opel оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и с крутящим моментом 240 Нм. Трансмиссия — 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Заявленный расход топлива в смешанном цикле 7,3 л/100 км, а за городом — 5,7 л/100 км. Среди особенностей «паркетника» — система привода с выбором ездовых режимов (ESP off, нормальный режим, снег, песок, грязь). Это поможет использовать оптимальный режим для разных дорожных условий. Двигатель укрыт металлическая защита двигателя и система мониторинга «слепых» зон, а также система распознавания дорожных знаков и предупреждения о выходе из полосы движения и эргономичные сиденья в салоне.


Цены на Grandland X в Беларуси начинаются от 72 900 рублей за автомобиль в начальном исполнении Enjoy. Версия Innovation оценена в 79 900 рублей, а топовая комплектация Cosmo обойдется уже в 84 900 рублей.


«В Беларуси сформировалась аудитория людей, которые не хотят мириться с особенностями машин „для Таможенного союза“, они привыкли к европейскому качеству и премиальному уровню автомобилей. Opel Grandland X именно для них. Никаких компромиссов! Мы выводим модель со слоганом „Владейте немецким в совершенстве“, что отражает ситуацию на рынке: настоящих немецких кроссоверов почти нет», — говорит Дмитрий Антанович, представитель ООО «ПарадАвто».

 
 
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Немецкая компания Opel объявила о начале продаж в Беларуси кроссовера Grandland X. В нашей стране новинка будет доступна с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и с...
 
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