Поссорился с женой и решил покататься: в Хотимске ГАИ задержала пьяного водителя

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя в городском поселке Хотимск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в ночь на 2 января. Инспекторы обратили внимание на Toyota Land Cruiser Prado, который двигался с запотевшими стеклами по улице Ленинской. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал об остановке, но тот не отреагировал и продолжил движение. Когда внедорожник свернул на улицу Садовую, его путь преградил припаркованный у обочины автомобиль, поэтому водителю пришлось остановиться.

Выяснилось, что Toyota управлял 63-летний местный житель. По его словам, накануне вечером он выпивал дома, поссорился с супругой и решил прокатиться. Медицинское освидетельствование мужчины показало 2 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы. Мужчина будет лишен прав и заплатит крупный штраф.